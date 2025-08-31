Gibt es etwas, das Sie in Bezug auf Schönheit bereuen?

In jungen Jahren drehte sich alles darum, braun zu sein. Darum bin ich ins Solarium gegangen. Das bereue ich heute sehr. Ich kann mich noch gut an den komischen Geruch der Haut danach erinnern. Mein Opa wusste es. Statt mich zu beschimpfen, hat er mir erklärt, warum das so schlecht für die Haut ist. Als ich das begriffen hatte, habe ich sofort damit aufgehört. Ich wollte auch meine Freund*innen bekehren – leider erfolglos.