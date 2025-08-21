Das ist das Gesicht zum Gesicht der Uhr

Wie gehen Sie bei der Entwicklung einer neuen Uhr vor?

Neben den technischen Schwierigkeiten besteht die grösste Herausforderung darin, mich selbst immer wieder zu hinterfragen und offen zu bleiben. Anfangs recherchiere und skizziere ich viel, um die mir gestellten Anforderungen vollständig zu verstehen. Das habe ich noch aus meiner Zeit als Architekt. In dieser Phase stelle ich viele Fragen und sammle Ideen. Diese Periode ist sehr wichtig, da sich unzählige Sicht- und Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. Manchmal reicht ein Satz, gar nur ein Wort, und ein Projekt nimmt eine ganz neue Wendung. Danach präsentiere ich einige Zeichnungen. Findet eine Auswahl gefallen, wird der Entwurf vertieft, und ein erstes Modell entsteht. Darauf folgt eine Phase mit dem Markenteam, in der das Endprodukt finalisiert und ein Prototyp hergestellt wird.