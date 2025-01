Viele empfinden Schaffelle als rustikal. Wie schaffen Sie den modernen Look?

Nina Conrad: Nicht alle Schaffelle wirken rustikal. Im Jahr fallen schweizweit gut 250 000 davon an. Wir wählen sorgfältig aus – nur kuschlige, qualitativ hochwertige mit Potenzial. Dabei nutzen wir, was sonst ungenutzt entsorgt würde. So wird ein traditionelles Material in zeitgemässes Design verwandelt. Verfilzte Felle oder die von als Impfkennzeichnung gesprayten Schafen können wir nicht nutzen.