Was schätzen Sie aneinander?

Carol: Anna ist unglaublich empathisch, geht auf Menschen ein und sieht immer die positive Seite – auch dort, wo ich es manchmal vergesse. Genau das macht sie zu einer so besonderen Schauspielerin. Empathie ist wohl das wichtigste Talent in unserem Beruf. Ausserdem kennt sie das Handwerk bestens. Mit ihr rede ich gern über Filme und Drehbücher. Sie bereitet auch gerade ihren eigenen Spielfilm vor, wo sie Regisseurin und Co-Autorin ist. Der Austausch mit ihr ist immer sehr spannend.