Mit nur 19 Jahren wurde Paulina Porizkova das bestbezahlte Model der Welt – als internationales Gesicht von Estée Lauder. Sie strahlte mit ihrem damaligen Mann, dem Popstar Ric Ocasek, im Rampenlicht. Doch mit dem Alter kam die Unsichtbarkeit. Heute, mit 60, ist die Tschechin zurück – nicht als makellose Muse, sondern als unerschrockene Stimme für mehr Realität in Diskussionen über Schönheit. In ihrer neuen Rolle als Botschafterin von Estée Lauder spricht das einstige Supermodel und die heutige Autorin und Aktivistin ungefiltert über das, was nach dem Glanz kommt: Altern, Verletzlichkeit und im besten Fall die Fähigkeit, sich selbst nicht zu verlieren. STYLE traf Paulina Porizkova in Paris: