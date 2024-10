Eine wunderbare Geschichte. Was raten Sie angehenden Filmemacherinnen?

Ich sage es ungern auf die Nike-Art, aber wenn Sie Leidenschaft haben: Just do it! Die Werkzeuge sind da. Sehen Sie sich Filme an. Entwickeln Sie Ihren persönlichen Blickwinkel und Geschmack, erzählen Sie Ihre eigenen Geschichten. Wissen Sie, was Sie sagen wollen, und laufen Sie nicht dem Markt hinterher. Man kann sich auf Dinge spezialisieren, von denen die etablierten Leute keine Ahnung haben, weil man an der Basis der Kultur steht. Als ich Ende der 1980er-Jahre anfing, sagten die Leute: «Du hast es verpasst, die beste Zeit der Filmindustrie ist vorbei.» Und es gab Leute, die sagten: «Mit dir werde ich nie wieder arbeiten», und ich dachte, meine Karriere wäre zerstört. Dieses Gefühl ist real. Später kam die Pandemie. Man muss weitermachen, braucht eine Community und mehr als ein Projekt. Denn die sind wie Luftballons: An einem Tag steigt einer auf, am anderen verliert einer Helium.