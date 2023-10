Abgesehen vom Streik, was ist normalerweise die grösste Herausforderung dabei, eine Award-Show wie die Golden Globes auf die Beine zu stellen?

O Gott, wo soll ich da anfangen? (Lacht.) Am Fernsehen mag das alles so einfach aussehen, aber da steckt wirklich eine Organisation dahinter, bei der sehr viele Elemente zusammenlaufen. Man muss immer einen Plan B haben, denn es gibt immer irgendetwas, das nicht funktioniert. Man muss daher extrem flexibel sein – und das innerhalb des Budgets. Die Vorbereitungen fangen schon im Sommer an, wenn man entscheidet, wer die Show produziert, wer hostet, wie sie aussehen soll und ob man etwas an den Kategorien ändern muss.