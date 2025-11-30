Eine schwierige Frage. Mein Herz fühlt sich voll an, weil ich so viele Menschen erreichen kann. Und ich bin eine sehr stolze Mama. Mein Ältester ist jetzt 19 und berufstätig. Derzeit arbeitet er beim Film als Script Supervisor. Er hat Filmwissenschaften studiert. Er ist seiner Leidenschaft gefolgt, hat eine enorme Arbeitsmoral. Er ist immer in Action. Und dann beobachte ich, wie mein 14-jähriger Sohn die Schule und die Prüfungen durchläuft. Ich bin stolz darauf, zu sehen, wie sie aufblühen, zu welch grossartigen Menschen sie sich entwickeln. Ich bin übrigens eine ebenso stolze Stiefmutter. Zu sehen, wie die Geschwister zusammenkommen, jeder mit seiner ganz eigenen Art – das macht mich glücklich.