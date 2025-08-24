So definiert Tiktok Beauty neu

Welche Trends prägen aktuell die Beauty-Branche?

Virginie Duigou: Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden nähern sich einander zunehmend: Wir fühlen uns immer stärker zu Kosmetik hingezogen, die das gesamte Wohlbefinden unterstützt. Marken reagieren darauf, indem sie Wellness-Elemente in ihre Angebote integrieren. Zudem sind auch digitale Interaktionen von grosser Bedeutung – also wie wir neue Produkte entdecken und sie anwenden sowie die Repräsentation, etwa durch das Angebot von zusätzlichen Farbtönen.