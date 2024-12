Was würden Sie sich für den Eiskunstlauf wünschen? Mehr Preisgeld?

Kimmy Repond: Ja, das wäre natürlich sehr toll! (Schmunzelt.) Aber vor allem würde ich mir mehr Eislauf-Shows wünschen, so wie früher. Es wäre schön, wenn unser Sport in der Schweiz populärer werden würde, und wir nicht in halbleeren Stadien performen müssten. In Japan an der WM bin ich zum Beispiel vor 18 000 Zuschauern gelaufen.