Nun kehrt genau diese erste Birkin zurück ins Rampenlicht: Am 10. Juli versteigert das renommierte Auktionshaus Sotheby’s das Einzelstück in Paris – mitten in der Haute Couture Week, im Rahmen der Auktion «Fashion Icons». Zuvor war die Tasche im MoMA in New York oder im Victoria and Albert Museum in London zu sehen. Das weltweite Interesse zeigt: Das Phänomen Birkin ist auch nach über 40 Jahren ungebrochen.