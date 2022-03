«Das wird schon bis nach Hause reichen…» In Zeiten wie diesen zögern wir den Tankstellen-Besuch so lange wie möglich hinaus. Die aktuellen Ölpreise bringen viele Autofahrer ins Schwitzen. Da Russland zu den grössten Erdölproduzenten zählt, entsteht aufgrund des Ukraine-Kriegs eine Angst vor Rohstoff-Knappheit. Dies führt zu einem sprunghaften Anstieg der Brennstoffpreise. Nicht ganz billig, dieses bequeme Herumkommen. Manch einer fährt deswegen vermutlich lieber mit dem Velo oder ÖV statt mit dem eigenen Auto. Doch der Verzicht auf das eigene Fahrzeug ist nicht immer nötig, denn mit der richtigen Fahrtechnik kann viel Benzin gespart werden. Und so funktioniert's: