11 Momente zeigen: Kate ist der sportlichste Royal

Damals, in der Schule führte Kate Middleton das Hockeyteam an. Bevor sie zur Uni ging, verdiente sie sich während eines Zwischenjahres als Crewmitglied auf einer Segelyacht etwas dazu – umrundete darauf die Welt. Und auch dass sie mittlerweile Herzogin Catherine genannt, hält sie nicht zwischen den Banden. Erinnert ihr euch, wie die Duchess nur drei Monate nach der Geburt von Prinz George im Olympiapark Volleyball spielte? In Heels? Oder als sie in Pakistan ganz in Weiss gekleidet Cricket spielte? Oder im Blazer Basketball? Oder habt ihr mitbekommen, dass sie seit kurzem das offizielle Gesicht der «Rugby Football Union ist»?