12. Dezember 2023

Exklusives 4-Gang-Dinner «Masoala by Night» für zwei Personen im Wert von CHF 400.-

Ein Kurztrip in tropische Gefilde klingt nach willkommener Abwechslung zum winterlichen Grau? Dann lasst euch in die exotische Welt des Masoala Regenwalds entführen. In der grünen Lunge Zürichs erlebst ihr Tiere inmitten ihres natürlichen Lebensraums. Wir verlosen um 20-jährigen Bestehen des Masoala Regenwaldes in Zürich ein exklusives 4-Gang-Dinner für zwei Personen im Restaurant Masoala – natürlich inklusive Apero an der Mora Mora Bar. Ein Erlebnis der Extraklasse: der Regenwald wird nachts beleuchtet und zeigt sich von seiner mystischen Seite.