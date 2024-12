Gewinne ein Paar «Bubble Wrap»-Ohrringe von Yan Jiang Studio im Wert von 265 Franken

Was für die einen nur Abfall ist, verwandelte Yan Jiang in ihrem Studio in Zürich zu Schmuck. Nach mehreren Jahren bei verschiedenen Luxusmarken hat sie sich entschlossen, die Authentizität von Material, Technologie und Kreativität zu erforschen. So sind die «Bubble Wrap»-Ohrringe entstanden. Die Harzstücke werden in Zürich handgefertigt und sind allesamt Unikate; verfeinert werden sie mit Süsswasserperlen und einem Anhänger aus rhodiertem Silber. Ein echter Hingucker sind die organischen Ohrringe auf jeden Fall.