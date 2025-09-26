Die Fluggesellschaft Edelweiss Air wurde 1995 in Zürich gegründet und ist heute eine Tochter der Swiss International Air Lines. Als größte Schweizer Ferienfluggesellschaft bedient sie derzeit rund 90 Destinationen in über 30 Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf klassischen Ferienzielen – von Badeorten am Mittelmeer bis hin zu Fernreisedestinationen in Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.