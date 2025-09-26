Die Fluggesellschaft Edelweiss Air wurde 1995 in Zürich gegründet und ist heute eine Tochter der Swiss International Air Lines. Als größte Schweizer Ferienfluggesellschaft bedient sie derzeit rund 90 Destinationen in über 30 Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf klassischen Ferienzielen – von Badeorten am Mittelmeer bis hin zu Fernreisedestinationen in Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.
Zum Einsatz kommt eine Flotte aus Airbus A320 auf Kurz- und Mittelstrecken sowie Airbus A340 auf Langstrecken. Mit dem Edelweiss-Logo, der stilisierten Alpenblume, setzt sie auf Serviceangebote, die gezielt auf Freizeitreisende zugeschnitten sind, und profitiert von der engen Anbindung an Swiss und die Lufthansa Group.
Gewinnt einen von zwei Flug-Gutscheinen für die Economy Max von Edelweiss, zum Beispiel ins quirlige Bogota, zum Baden nach Punta Cana oder zum Wandern ins kanadische Calgary.
Teilnahmeschluss: 20. November 2025
