Gewinne zwei Eintritte sowie zwei Treatments im CBD & Adaptogenic Spa des Hotel Schloss Zermatt im Wert von 400 Franken

Mit Adaptogenen und CBD zu mehr Balance, das verspricht das Schloss Zermatt. In Zusammenarbeit mit Herbar lassen sie die natürliche Kraft von CBD und adaptogenen Pflanzenextrakten in ihrem Spa entfalten. Die «Make me Glow»-Behandlung kombiniert die beruhigenden und regenerativen Eigenschaften dieser Superkräfte, um deine Haut zum Strahlen zu bringen und deinen Körper ins Gleichgewicht zu bringen.