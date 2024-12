Über die Maison Telmont

La Maison Telmont wurde 1912 in Damery, Frankreich gegründet und ist ein visionäres Familienunternehmen, das von Henri L'hôpital ins Leben gerufen wurde. Heute wird das Haus in vierter Generation von Bertrand L'hôpital geführt. Das Familienunternehmen verfolgt das Ziel, erstklassigen Champagner herzustellen und gleichzeitig den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren. Durch Massnahmen wie biologischen Weinbau, Förderung der Artenvielfalt und Nutzung erneuerbarer Energien strebt Telmont an, bis 2030 klimapositiv und bis 2050 netto-positiv zu sein. Die Weine zeichnen sich durch einen luftigen, strukturierten Stil mit Spannung und Frische aus, begleitet von einer subtilen, ausgewogenen Säure für eine beeindruckende Länge am Gaumen. Telmont-Champagner ist zugänglich und doch raffiniert – ein Paradoxon aus strukturiertem Körper und bemerkenswerter Leichtigkeit.