Das erste Excellence-Flussschiff baute das Reisebüro Mittelthurgau im Jahre 2005, mit dem Ziel: Schweizer Qualität auf die Wasserwege Europas zu bringen. Komfort, Luxus und das Langsame gleiten über die Flüsse einmal queer durch Europa sollen begeistern und langfristige Erlebnisse bieten. Auch die Gastfreundschaft darf nicht fehlen, diese wird von über 80 Fachleuten gewährt.

Die Familienreederei der Twerenbold Reisen Gruppe weiss, was Verantwortung heisst, so wird stetig in die Nachhaltigkeit investiert. Sechsfach mit dem Green Award und dem Myclimate-Award 2024 ausgezeichnet, sind sie Europas ökologischste Flotte.