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STYLE-Quiz

3x eine Armbanduhr von Tissot zu gewinnen

Mit dem richtigen Lösungswort und etwas Glück gewinnt ihr eine von drei «PRC 100 Solar 39mm»-Armbanduhren von Tissot im Wert von je CHF 445.–

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«Tissot PRC 100 Solar 39mm»-Uhrenmodelle aus Vollstahl mit eisblauem Zifferblatt

«Tissot PRC 100 Solar 39mm»-Uhrenmodelle aus Vollstahl mit eisblauem Zifferblatt

zVg

Erstmals Mitte der 2000er-Jahre vorgestellt, ist die PRC 100 ein fester Bestandteil der Tissot Uhrenfamilie. Dieses Jahr wird die Quarzuhr neu mit der Lightmaster Solar Technologie ergänzt und nutzt die Kraft der Photovoltaik. Unter dem kratzfesten Saphirglas liegt ein solarbetriebenes Quarzwerk, das Energie aus natürlichem und künstlichem Licht bezieht. Zu gewinnen gibt es eine der drei Edelstahluhren von Tissot. Es ist die PRC 100 Solar mit einem Durchmesser von 39 mm, dem eisblauem Sonnenschliff-Zifferblatt, der Datumsanzeige und mit einem Armband-Schnellwechselsystem mit Drückern und der Butterfly-Faltschliesse. 

In der neuen STYLE-Frühlingsausgabe findest du unser Uhren-Quiz, dessen Lösungswort wir hier suchen. Viel Erfolg beim Tüfteln.

Der Preis hat einen Gesamtwert von CHF 1335.–

Tissot verlost mit uns drei «Tissot PRC 100 Solar 39mm»-Uhren aus Vollstahl mit eisblauem Zifferblatt im Wert von jeweils CHF 445.–

Teilnahmeschluss: 14. April 2026

Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/gewinnspiel-teilnahmebedingungen

Die Datenschutzbestimmungen sind verfügbar unter www.ringier.com/de/ringier-medien-schweiz/datenschutzbestimmungen

Anrede
Von Style vor 35 Minuten
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