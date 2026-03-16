3x eine Armbanduhr von Tissot zu gewinnen

Erstmals Mitte der 2000er-Jahre vorgestellt, ist die PRC 100 ein fester Bestandteil der Tissot Uhrenfamilie. Dieses Jahr wird die Quarzuhr neu mit der Lightmaster Solar Technologie ergänzt und nutzt die Kraft der Photovoltaik. Unter dem kratzfesten Saphirglas liegt ein solarbetriebenes Quarzwerk, das Energie aus natürlichem und künstlichem Licht bezieht. Zu gewinnen gibt es eine der drei Edelstahluhren von Tissot. Es ist die PRC 100 Solar mit einem Durchmesser von 39 mm, dem eisblauem Sonnenschliff-Zifferblatt, der Datumsanzeige und mit einem Armband-Schnellwechselsystem mit Drückern und der Butterfly-Faltschliesse.