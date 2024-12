Die Duo-Serie von Zwiesel spielt mit Leichtigkeit, ohne dadurch an Stabilität einzubüssen. Während die Kuppa maschinell gefertigt wird, stellt Zwiesel den unteren Teil traditionell von Hand her. Die Form des Glases ist nicht nur ästhetisch sehr ansprechend, sondern kitzelt auch die Aromen des Weins heraus. In diesem Sinne, Cin Cin!