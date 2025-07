3. Die besten Hausmittel kennen

Wir erwähnten es ja schon, der nassgeschwitzte Schuh möchte regelmässig, am besten täglich, ausdünsten und trocknen. Dabei hilft Frischluft, aber auch diverse clevere Hausmittelchen. Trocknertücher zum Beispiel. Die sind zwar eigentlich dafür gedacht, die Wäsche im Tumbler mit einem guten Duft zu versorgen, erledigen den gleichen Job aber auch im Inneren eines Sneakers. Ausserdem kann man sich beim Büsi bedienen, genauer gesagt an seinem Katzenstreu: In einen dünnen Strumpf füllen, zuknoten und über Nacht in den Schuh legen. Das Streu entzieht Feuchtigkeit und üble Gerüche. Ähnliche Wunder vollbringen Back- und Kaffeepulver: In den Turnschuh streuen, über Nacht in einem geschlossenen Karton wirken lassen und Pulver und Mief am nächsten Morgen einfach gründlich absaugen.