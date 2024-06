Nachdem Schallplatten bereits seit Jahren ein Revival feiern, ist nun die Kassette dran. Das glaubt zumindest der Hersteller FiiO und liefert mit dem «CP13» das passende Abspielgerät: einen tragbaren Kassettenrekorder in minimalistischem Retro-Look. Sound gibt es dabei nur per Kabel und somit analog. Einzig beim Thema Strom hat FiiO zum 21. Jahrhundert aufgeschlossen und einen Akku verbaut. Er wird per USB-C geladen und reicht für bis zu 13 Stunden Abspielzeit. Wer die Vergangenheit in die Gegenwart holen möchte, zahlt dafür rund 130 Franken.