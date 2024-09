5 Hotels, in denen es Dolce Vita für jedes Budget gibt

Für Schlemmer*innen: Castello del Sole, Ascona

Das Fünfsterne-Haus im Delta Asconas ist eine Oase des Genusses und der Entschleunigung, in die es sich ganzjährig einzutauchen lohnt. Vom vielfältigen Angebot des Castellos profitiert man am besten aber zur aktuellen Jahreszeit: Abgeholt wird man auf Wunsch mit dem Frauscher-Boot in Locarno, gespiesen wird mitten in der immensen Parklandschaft, gebadet am Privatstrand, sich gesonnt am Outdoor-Pool. Was in den drei hauseigenen Restaurants (die Locanda Barbarossa hat 1 Michelin-Stern und 18 Gault-Millau-Punkte) auf den Tisch – und ins Weinglas – kommt, entstammt überdies vorwiegend der eigenen, 100 Hektar grossen Landwirtschaft «Terreni alla Maggia», wo unter anderem Risotto, Hartweizen und Mais angebaut werden. Apropos: Am Sonntag, 4. Juni findet auf dem Areal der Terreni alla Maggia der erste Mercato del Gusto statt. Auf dem grosszügigen Markt probiert man sich quer durch die Tessiner Küche – und schlemmt Gerichte von Spitzenköchen wie Andreas Caminada oder Stefan Heilemann.