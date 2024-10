Smart nimmt die Mittelklasse ins Visier und legt sich damit direkt mit Tesla an. Überzeugen möchte der Smart 5 mit einer 100-kWh-Batterie, die in nur 15 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen ist. Damit das so schnell geht, ist der Smart 5 das erste Modell im Portfolio, das 800 Volt Spannung unterstützt. Die Reichweite wird mit 740 Kilometern angegeben, allerdings nach dem chinesischen CLTC-Standard. Im Innern punktet der Smart 5 mit einer 220-Volt-Steckdose, etwa zum Laden des Laptops. In China erscheint der Stromer mit Heckantrieb oder Allrad. Zum Antrieb der europäischen Version gibt es noch keine Infos. Ebenfalls unklar ist, wie viel der Smart 5 kosten soll, wenn er 2025 erscheinen wird.