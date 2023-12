6. Dezember 2023

Genussvoller Erlebnistag in der Emmentaler Schaukäserei für vier Personen im Gesamtwert von CHF 400.-

Der Emmentaler AOP steht für Genuss, Qualität, Tradition, Regionalität und ist ein nachhaltig hergestelltes Schweizer Naturprodukt. In ca. 100 Dorfkäsereien entsteht dank der erfahrenen Käser:innen in passionierter Handarbeit aus frischer, regionaler Rohmilch der Emmentaler AOP. Der Emmentaler AOP ist ein echtes Schweizer Naturprodukt frei von Zusatzstoffen. Er ist zudem ein erstklassiger Kalziumlieferant, eine Protein- und Vitaminquelle und von Natur aus laktosefrei. Zeit, Geduld, Expertise und sorgfältige Pflege während der Reifung sind die Zutaten für hervorragenden Genuss. Ob pur oder in Kombination mit anderen feinen Zutaten, ob in kalten oder warmen Gerichten – der Emmentaler AOP ist gemacht zum Geniessen. Wir verlosen einen genussvollen Erlebnistag in der Emmentaler Schaukäserei inkl. Sennenbrunch, geführten Rundgang und Ladengutschein für vier Personen im Gesamtwert von CHF 400.-.