1. Schützen

Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an: Gegen den unangenehmen Schweissgeruch hilft in den meisten Fällen schon ein simples Deo. Reicht das nicht aus, muss ein Antitranspirant her. Der verengt die Schweissdrüsen und wirkt so der Nässe an sich entgegen. Für alle, die bisher wegen des umstrittenen Aluminiums in den Produkten Abstand gehalten haben, gibt es gute Neuigkeiten: Immer mehr Anbieter entwickeln Antitranspirante mit alternativen Wirkstoffen.