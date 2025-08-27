6 Tipps für ein sauberes Zuhause

«Kind, jetzt räum’ doch mal dein Zimmer auf!» Als wir klein waren, hat der liebste Satz unserer Mütter regelmässig einen Riesenstress bei uns ausgelöst. Hätten wir da schon gewusst, dass es später eine ganze Wohnung sein würde, mit der wir zu kämpfen haben, hätten wir nicht so gemeckert. Denn Aufräumen und Putzen ist heute nicht nur immer noch genauso nervig wie damals, es ist auch eine Never Ending Story. Einmal fertig, beginnt der Kreislauf wieder von vorn. Teilen wir die Wohnung dann auch noch mit dem Partner oder der Partnerin (ergo: sind wir nicht die einzigen, die den Schmutz verursachen) ist Streit vorprogrammiert. Für alle, bei denen das Budget für die professionelle Putzfrau nicht ausreicht, haben wir sechs Tipps vorbereitet, die den Zeitpunkt bis zum nächsten Stressanfall/Laune-Killer/Besuch beim Paartherapeuten zumindest hinauszögern.