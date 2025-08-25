Im Durchschnitt besitzt jeder Mensch in Westeuropa 10.000 Dinge. Klingt übertrieben? Denkt mal allein an diese eine Schublade im Flur oder in der Küche, die jeder von uns hat. Wie viele Gegenstände befinden sich wohl allein darin? Und jetzt kommt der Knackpunkt: Von unserem gesamten Besitz benutzen wir gerade einmal 20% regelmässig. Und der Rest? Könnte grösstenteils aussortiert werden. Für alle, die es nicht gleich ganz so drastisch angehen wollen, haben wir sechs Tipps, die ohne viel Anstrengung etwas Platz zum Durchatmen geben.