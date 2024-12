7 Ausflugstipps für Sterngucker

Es ist mucksmäuschenstill und das Einzige, was zu hören ist, ist der knirschende Schnee. Mit jedem Schritt setzen wir einen kurzen, knackigen Ton in die Stille, jeder Fussabdruck zeichnet eine Note auf die blanke, weisse Partitur aus Neuschnee. Ein Spaziergang durch eine verschneite Landschaft ist eine minimalistische Symphonie, eine Wohltat für alle, die viel um die Ohren haben. Noch eindrücklicher ist eine Schneewanderung in der Nacht. Wenn der Blick nur so weit reicht wie der Schein der Fackel, wird die Welt ganz klein und der Himmel endlos gross. Die sanften Landschaften des Saastals bieten die perfekte Kulisse für eine Fackelwanderung. Diese kann man auf eigene Faust antreten, natürlich auf den vorgegebenen Routen von Saas-Fee-Tourismus. Unbedingt Pausen einplanen, in die verschneite Kulisse gucken und auf Sternschnuppen hoffen.