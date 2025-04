Es ist Morgen. Wir stehen auf, marschieren über den flauschigen Teppich in den begehbaren Kleiderschrank. Unsere Augen mustern sämtliche Kleiderstangen und streifen den teuersten und seidigsten Morgenmantel vom Kleiderbügel. Tja, schön wärs. Leider sind wir aber nicht mit Paris Hiltons Einrichtungsmöglichkeiten (oder finanziellen Mitteln) gesegnet. Die harte Realität: Wir erwachen in unserem 90-Zentimeter-Bett und blicken genervt an die Dachschräge. Aufstehen, zwei Schritte gehen und schon sind wir vor der Zimmertür – toll.