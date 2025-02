Für alle, die von überall aus arbeiten

Eigentlich will man an so einem romantischen Tag wie am Valentinstag nicht an die Arbeit erinnert werden. Für alle Partner von Ästhet*innen gibts hier einen Vorschlag, um das Homeoffice ein weniger erträglicher zu gestalten: Das Casa Pop-Up Desk von Logitech gibt es in drei verschiedenen Farben und hat alles, was man Zuhause braucht. Also wieso nicht was verschenken, das man im Alltag wirklich tagtäglich brauchen kann?