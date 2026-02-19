Mythos 1: Staub ist lästig und nutzlos

Zuallererst: Was ist Staub eigentlich? Fun Fact: Tatsächlich besteht normaler Hausstaub aus Überbleibseln von Meteoriten und Wüstenteilchen aus der Sahara. Zum Grossteil setzt er sich aber aus Hautschuppen, hundsgemeinen Fasern und Pollen zusammen. Letztere floaten umher und greifen den Bienen bei ihrem Job des Blumen-Bestäubens unter die winzigen Ärmchen. Ausserdem könnten sich ohne Staub keine Wolken bilden. Da schliesst sich der Kreis: ohne Wolken kein Regen. Und ohne Regen kein Leben. Ergo: Auch, wenn es schwerfällt – wir sollten Staub mehr schätzen.