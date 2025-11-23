Achterbahn

Und dann dies: Die «Voltron» hielt an, ich schnaufte erleichtert auf. Nur um zu merken, dass es nochmal losgeht, und das Teil auf gleichem Weg wieder zurückfährt. Tatsächlich gab es diesen Moment gerade auch in meinem Leben als Mutter. Ich dachte, es werde jetzt ruhiger, langsamer, die Kinder sind auf ihrem Weg, ich begleite sie noch ein Stück und freue mich, dass sie vorwärtskommen. Ich hatte die Rechnung ohne meinen Sohn gemacht. Der entschied sich für einen besonders herausfordernden Looping mit dem eingängigen Namen «Ich schmeisse meine Lehre im dritten Lehrjahr hin, weil ich ja auch ohne Abschluss arbeiten und Geld verdienen kann.» Ich leide, weine, und bete, dass er zur Vernunft kommt. Weil ganz ehrlich: Ich bin eigentlich zu alt für den Scheiss!