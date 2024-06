«Ich liebe Farben!»

Mit einer Lehre bei der Schweizerischen Bankgesellschaft begann Sina Meiers Laufbahn in der Finanzwelt, die sie auch zur UBS und ins Welschland führte. Ein Aspekt passte ihr allerdings nie so ganz. «Ich liebe Farben! In diesen eintönigen Zweiteiler, die man in unserer Branche normalerweise trägt, fühlte ich mich nicht wohl.» Seit 2020 ist sie Schweiz-Chefin des Unternehmens «21Shares» – und darf anziehen, was sie will.