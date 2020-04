Aisso in Basel

Wer sein Konto aktuell mit Onlinebestellungen strapaziert, wird am Shop von Aisso seine helle Freude haben. Hier verliert man sich zwischen filigranen Schmuckstücken, pastellfarbenen Beautyprodukten und handgeflochtenen Korbtaschen. Eigentlich kann man all das auch haptisch entdecken, anprobieren, riechen, fühlen. In der Feldbergstrasse in Basel nämlich. Aber natürlich musste auch Jenny Nyfeler ihren Store vorübergehend schliessen. Was bleibt, sind die liebevoll dekorierten Schaufenster – eine Aussicht auf bessere Zeiten, in denen wir wieder bummeln, stöbern und miteinander interagieren können.

Bis es soweit ist, düsen wir einfach weiterhin virtuell aneinander vorbei, zum Beispiel auf aisso.ch, und unterstützen damit die, die die Krise sonst ihre Existenz kosten könnte.