Algenkalk: Was kann der ökologische Gartendünger?

So wendet man Algenkalk im Garten richtig an

Algenkalk gibt es inzwischen in jedem herkömmlichen Baumarkt zu kaufen. Zunächst sollte man den natürlichen pH-Wert des Bodens mithilfe eines Teststreifens bestimmen. Die benötigte Menge Algenkalk kann man dann anhand der Dosierungsanleitung bestimmen. Wichtig ist es, den Dünger nicht überzudosieren. Die beste Zeit, mit Algenkalk zu düngen, ist das Frühjahr, da durch die steigenden Temperaturen in den Folgemonaten Mikroorganismen im Boden schneller aktiv werden.

Am besten mischt man etwas Komposterde unter den Dünger - so können Pflanzen die Nährstoffe besser aufnehmen. Den Algenkalk danach gleichmässig über Rasenflächen, Sträucher oder Beete verteilen und gut in die Erde einarbeiten. Anschliessend sollte man die Pflanzen leicht angiessen, damit der Algenkalk schneller einzieht.