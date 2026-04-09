Alpen Stil – Appenzeller Gurt

Über den genauen Ursprung der Gürtel erzählt fast jeder Sennensattler seine eigene Geschichte. Häufig ist von den 1920er- und 1930er-Jahren die Rede, als die Gurte zunächst mit einfachen Polsternägeln versehen waren und erst später ornamentale Beschläge erhielten. Eine überlieferte Anekdote erzählt von einer Gräfin, die nach Appenzell reist und sich einen Gurt wünscht, der den dortigen Hundehalsbändern gleicht – schwer, dekoriert, sichtbar. Ob Legende oder Wahrheit: Die Geschichte verweist auf das, was den Gurt bis heute ausmacht – seine Nähe zu Funktion, Tier, Arbeit und Alltag. Diese handwerkliche Tradition bildet Jahrzehnte später die Grundlage für ein Label, das den Appenzeller Gurt aus dem rein Regionalen löst. Seit seiner Gründung 2012 bewegt es sich bewusst an der Schnittstelle von Brauchtum und Gegenwart. Der klassische Gurt bleibt das Herzstück, doch sein Kontext verschiebt sich: weg vom folkloristischen Objekt, hin zu einem kulturellen Statement. Für Gründer Caspar Eberhard, 47, war von Beginn an klar, dass es nicht um Nostalgie geht: «Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, dass der Appenzellergurt als Fashion Piece wahrgenommen wird und nicht nur als Heritage der Schweiz.»