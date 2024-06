Bis 14. Juli: Das Zürcher Street Food Festival feiert sein 10-jähriges Bestehen und gastiert gleich an zwei Standorten während insgesamt fast acht Wochen: in Wollishofen am See (11. Mai bis 8. Juni) und auf der Hardturmbrache (1. Juni bis 14. Juli). Mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten aus Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Afrika und Asien wie Lobster-Rolls oder nordafrikanischen Wraps lockt das Street Food Festival zu einer kulinarischen Entdeckungsreise. Als besonderes Highlight findet während des zweiten Festivals ein Public Viewing der Fussball-Europameisterschaft beim ehemaligen Hardturmstadion statt.