Aus welchen 5 Gründen braucht es den Weltfrauentag?

Das Gesetz schützt längst nicht überall

Laut der Organisation Overcoming Violence hatten im Jahre 2006 gerade einmal 89 Staaten ein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Eine schwache Bilanz bei 195 Staaten weltweit. 2018 gibt Christa Stolle von «Terre des Femmes» in einem Interview zu bedenken, dass es in 32 Ländern immer noch das Einverständnis vom Ehemann braucht, wenn die Frau einen Pass beantragen will. Ausserdem klagt sie ganze 155 Länder an, eine frauendiskriminierende Gesetzgebung zu haben. Wer die Zahl fast unglaubwürdig hoch findet: In der Schweiz kommt es laut Gesetz bis heute nur dann zu einer Vergewaltigung, wenn das Opfer eine Frau und der Täter ein Mann ist und es zu vaginalem Geschlechtsverkehr kommt, der mit dem Penis vollzogen wird. Im Klartext: Wer gegen seinen Willen zu Anal- oder Oralsex gezwungen, oder mit einem Gegenstand penetriert wird, kann lediglich auf sexuelle Nötigung pochen. Und auch über die Höchststrafe, die bei uns bei 10 Jahren liegt, würden wir gerne nochmal sprechen. Am Weltfrauentag zum Beispiel.