Unser Nationalgericht für einmal in ungewöhnlicher Umgebung reinziehen: Bei Kerzenschein im Untergrund schmeckt ein Raclette gleich nochmals urchiger. In den St. Beatus-Höhlen am Thunersee bei Sundlauenen suchen sich die Gäste ihren Platz nach Belieben aus und machen es sich auf Sitzmatten gemütlich. An jeweils zwei Freitagen im Monat, ab 18 Uhr, dauert rund drei Stunden.