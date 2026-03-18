Beim Putzen Wasser und Energie sparen?

Im Bad

Im Badezimmer können wir bereits bei ganz alltäglichen Dingen Wasser sparen: den Wasserhahn beim Händewaschen und Zähneputzen abdrehen zum Beispiel. Denselben kleinen Trick können wir auch unter der Dusche anwenden – während des Einseifens einfach: Wasser aus. So wird der Verbrauch deutlich geringer. Auch beim Zähneputzen können wir Wasser sparen. Man füllt dazu einen Becher mit Wasser und nutzt diesen zum Auszuspülen und um die Zahnbürste zu reinigen. Es wirkt zwar auf den ersten Blick wie eine Lappalie, doch wenn wir uns mindestens zweimal pro Tag die Zähne putzen, sparen wir mit dieser Methode einiges an Wasser.