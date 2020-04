Jetzt schmeisst mal die in Latex gezwängte Hand in die Höhe, wenn ihr innerhalb der letzten paar Wochen euer Smartphone, Notebook, eure Fernbedienung und Türgriffe so oft desinfiziert habt wie zuvor hochgerechnet auf ein ganzes Leben noch nicht. Jap, wir bekennen uns ebenfalls «schuldig». Schäume, Sprays und getränkte Tücher, die Hygiene und den Tod sämtlicher Bakterien versprechen, begleiten uns jetzt so selbstverständlich wie vor ein paar Monaten noch die Powerbank oder die obligatorische Packung Kaugummis. Frischer Atem? Haut uns bloss ab damit – wer was auf sich hält, schnauft jetzt schliesslich in einen Mundschutz oder umfunktioniertes Halstuch.