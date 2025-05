1. Ihr glotzt auf dem WC aufs Handy

Wir haben ja Verständnis. Entertainment ist das A und O. Wer nicht rund um die Uhr mit Posts, Mails, Memes, WhatsApps oder sich auf TikTok die Seele aus dem Leib Tanzenden berieselt wird, der verpasst womöglich etwas, ist schnell zu Tode gelangweilt, fällt möglicherweise sogar in einen heimtückischen Sekundenschlaf. Das möchte niemand. Erst recht nicht auf dem WC.

Wir appellieren trotzdem: Trennt euch für die paar Minuten von eurem heiss geliebten Smartphone! Im Bad lauern ü-ber-all Bakterien. Lasst es uns spezifizieren: Fäkalbakterien. Auf WC-Brille und -deckel, Spülung, Türklinke, Lavabo-Armatur, sogar auf dem Boden … von euren Griffeln ganz zu schweigen. Kurz: Das Handy hat dort nichts verloren! Schliesslich wandert es als nächstes an euer Gesicht, begleitet euch ins Bett, rutscht in eurer Hand- oder Jackentasche hin und her … Pfui, nee, an keinem dieser Orte haben Fäkalbakterien etwas verloren.