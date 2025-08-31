Noch bevor mein Hirn halbwegs eingeschaltet ist, blinkt mein Handy. WhatsApp von meinem Sohn: «Bin im Notfall.» Ich starre das Handy an. Und heule. Und blute. Und schwitze. Schniefend checke ich meine WhatsApps. Zwei Nachrichten später bequemt sich mein Junior, mir mitzuteilen, dass nicht er der Grund für den Besuch auf der Notfallstation ist, sondern eine Freundin, die er hingefahren hat. Sie hat beim Versuch, sich falsche Wimpern aufzukleben, Kleber ins Auge bekommen, wie ich später erfahre. Komischerweise beruhigt mich diese Erzählung irgendwie – die Baustellen im Hirn von Teenagern scheinen doch noch etwas umfangreicher als die Baustelle in meinem eigenen Oberstübchen. Wie dem auch sei, in diesem Moment, als ich so daliege zwischen Blut, Schweiss und Tränen, überlege ich mir, ob ich es Sir Winston Churchill gleich tun soll, und mir angewöhne, bereits am Morgen einen Whisky zu kippen.