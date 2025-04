Durch die Gestaltung des amerikanischen Pop-Art-Künstlers im Jahr 1979 wurde die Rennversion des BMW M1 auf einen Schlag zu einem der legendärsten Automobile überhaupt. Der von Warhol geschaffene M1 ist auch deshalb so ungewöhnlich, weil sein Ansatz zur Gestaltung des Fahrzeugs komplett neu war. Statt erst ein massstabsgetreues Modell zu entwerfen und dann die Vorlage zu übernehmen, legte Warhol direkt am Fahrzeug los: «Ich habe versucht, Geschwindigkeit als visuelles Bild darzustellen. Wenn ein Auto wirklich schnell fährt, verwandeln sich alle Linien und Farben in eine Unschärfe.» Dieses Tempo versinnbildlichte Warhol in seinem Arbeitsprozess: In nur 28 Minuten trug er über sechs Kilo Farbe aufs Auto auf.