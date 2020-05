Bonocler in Zürich

Die Welt nachhaltig klar sehen, das wünscht man sich und uns bei Bonocler. Und unterstützt dabei sogar noch die, die sich selber keine Sehhilfe leisten können. Klingt ziemlich gut – vor allem jetzt, da die Welt so undurchsichtig und verschwommen scheint wie kaum jemals zuvor. Also muss ein neues Gestell her, das wie angegossen auf der Nase sitzt, die Augen umschmeichelt und für gestochen scharfen Durchblick sorgt. Für das Licht am Ende des Pandemie-Tunnels gibt es übrigens auch formschöne Sonnenbrillen im Sortiment. Eigentlich würden wir uns daher jetzt gerne durch die hübsch inszenierte Kollektion probieren. Entweder in der Dynamostrasse in Baden, oder im nigelnagelneuen Store im Zürcher Kreis 4, der erst Ende Februar seine jungfräulichen Türen geöffnet hatte – um sie gleich wieder zu schliessen. Und nun? Stöbern wir eben virtuell. Denn bonocler.com, das digitale Zuhause des jungen Brands, ist ebenso minimalistisch, aufgeräumt und gut sortiert wie die Läden selbst. Im Hause Bonocler also alles halb so wild? Wir haben bei Flurin Isler, einem der zwei Gründer, nachgefragt.