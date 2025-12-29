Brigitte Bardot steht im Zentrum einer Epoche, die sich neu erfindet. Sie betritt die Leinwand und verändert sie allein durch ihre Präsenz. In den 1950er- und 1960er-Jahren wird sie zum Gesicht eines neuen Frauseins: selbstbestimmt, ungezügelt, unangepasst. Ihr Spiel ist weniger Technik als Haltung, ihr Stil kein Kostüm, sondern Ausdruck innerer Freiheit. Millionen blicken auf sie, bewundern sie, projizieren Sehnsüchte auf sie. Der internationale Durchbruch macht Bardot zur globalen Ikone. Filme, Fotografien und Modebilder prägen das kollektive Gedächtnis. Sie beeinflusst nicht nur das Kino, sondern auch Mode, Popkultur und das Bild der modernen Frau. Doch der Ruhm fordert seinen Preis. Der permanente Blick der Öffentlichkeit, die Reduktion auf ein Symbol und der Druck der Erwartungen lasten schwer auf ihr.