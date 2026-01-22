Bunte Poesie an der Wand

Wie hat sich die Arbeit im Familienunternehmen entwickelt?

Als ich einstieg, war Little Greene winzig: eine Designerin, ein Grafiker – das wars. Ich baute das Marketing auf, kümmerte mich um Social Media, Fotoshootings, alles. Mein Bruder Ben kam zeitgleich dazu. Heute sind wir ein KMU mit rund 200 Leuten. Unser Vater hat sich inzwischen aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, bleibt aber als Gründer, Chemiker und kreativer Kopf ein wichtiger Anker. Wir führen weiter, was er aufgebaut hat, und entwickeln die Marke gleichzeitig weiter.