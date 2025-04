Es ist immer dieselbe Leier: Obwohl wir unsere Kleidung nach dem Waschen immer schön brav bügeln, erinnert der anfänglich glatte Stoff nach einem Besuch in unserem Lieblingscafé an ein zerknittertes Etwas. Der Grund dafür ist einfach erklärt: Unser Körper erzeugt konstant Wärme. Um ihn vor Überhitzung zu schützen, schwitzen wir. Setzten wir uns dann auch noch hin, kann die Feuchtigkeit dazu führen, dass sich die Falten im Stoff verfestigen. Das ist besonders im Sommer ärgerlich, wenn wir endlich unsere heiss geliebte Sommergarderobe aus Seide oder Leinen ausführen. Statt mit den Teilen zu punkten, möchten wir am liebsten im Erdboden versinken. Damit es erst gar nicht so weit kommt, ist Vorsicht besser als Nachsicht.